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Marché de producteurs MFR La Grange Bressuire

Marché de producteurs MFR La Grange Bressuire

Marché de producteurs MFR La Grange Bressuire jeudi 25 juin 2026.

Lieu : MFR La Grange

Adresse : 36 Rue de la Grange

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bressuire

Marché de producteurs

MFR La Grange 36 Rue de la Grange Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 17:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :
2026-06-25

4ème Marché de producteurs organisé par les 1eres CGEA à la MFR-CFA à la MFR La Grange de Bressuire.
Venez découvrir et déguster les produits de nos fermes locales, rencontrer les producteurs qui accompagnent les élèves dans leur formation, et soutenir l’agriculture de notre région.
Sur place, vous pourrez profiter de l’ambiance musicale, de la restauration et faire votre marché.   .

MFR La Grange 36 Rue de la Grange Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 09 64  mfr.bressuire@mfr.asso.fr

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Bressuire a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais

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