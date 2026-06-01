Marché de producteurs MFR La Grange Bressuire

Bressuire

Marché de producteurs

MFR La Grange 36 Rue de la Grange Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

4ème Marché de producteurs organisé par les 1eres CGEA à la MFR-CFA à la MFR La Grange de Bressuire.

Venez découvrir et déguster les produits de nos fermes locales, rencontrer les producteurs qui accompagnent les élèves dans leur formation, et soutenir l’agriculture de notre région.

Sur place, vous pourrez profiter de l’ambiance musicale, de la restauration et faire votre marché. .

MFR La Grange 36 Rue de la Grange Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 09 64 mfr.bressuire@mfr.asso.fr

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Bressuire a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Bocage Bressuirais