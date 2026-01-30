Grand Prix Automobile Historique Bressuire

Grand Prix Automobile Historique

Place St Jacques Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Venez admirer des bolides lors d’une course de vitesse en centre-ville!

Un Musée Automobile vivant pendant 2 jours avec une centaine de voitures anciennes (1930 à 1970) sur un circuit en ville dans l’esprit des Grands Prix des Années 50 (bottes de paille, odeurs d’huile de Ricin et autres pétarades).

Plateau invité: Renault 4 CV. .

Place St Jacques Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 64 15 64 clfillon@wanadoo.fr

