Grand Prix Automobile Historique Bressuire
Grand Prix Automobile Historique Bressuire samedi 27 juin 2026.
Grand Prix Automobile Historique
Place St Jacques Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Venez admirer des bolides lors d’une course de vitesse en centre-ville!
Un Musée Automobile vivant pendant 2 jours avec une centaine de voitures anciennes (1930 à 1970) sur un circuit en ville dans l’esprit des Grands Prix des Années 50 (bottes de paille, odeurs d’huile de Ricin et autres pétarades).
Plateau invité: Renault 4 CV. .
Place St Jacques Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 64 15 64 clfillon@wanadoo.fr
