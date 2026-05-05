Belli’Fest Apéro-concert Stade de foot Bressuire
Belli’Fest Apéro-concert Stade de foot Bressuire vendredi 26 juin 2026.
Bressuire
Belli’Fest Apéro-concert
Stade de foot BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Belli’Fest 5ème édition, organisé par le comité des fêtes de Beaulieu-sous-Bressuire, avec 3 groupes
– Les Couak’Onjoue (banda Nueil-Les-Aubiers)
– MAP Duet Rock Band (Rock, funk et pop Nantes)
– PoppyShakers (reprises rocks et funk Courlay, avec Coralie des L5)
Entrée gratuite, restauration sur place. .
Stade de foot BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 23 56 01 cdf.beaulieubressuire@gmail.com
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English : Belli’Fest Apéro-concert
L’événement Belli’Fest Apéro-concert Bressuire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais
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