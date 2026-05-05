Belli’Fest Apéro-concert Stade de foot Bressuire

Bressuire

Belli’Fest Apéro-concert

Stade de foot BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Belli’Fest 5ème édition, organisé par le comité des fêtes de Beaulieu-sous-Bressuire, avec 3 groupes

– Les Couak’Onjoue (banda Nueil-Les-Aubiers)

– MAP Duet Rock Band (Rock, funk et pop Nantes)

– PoppyShakers (reprises rocks et funk Courlay, avec Coralie des L5)

Entrée gratuite, restauration sur place. .

Stade de foot BEAULIEU-SOUS-BRESSUIRE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 23 56 01 cdf.beaulieubressuire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Belli’Fest Apéro-concert

L’événement Belli’Fest Apéro-concert Bressuire a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Bocage Bressuirais