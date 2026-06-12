Théâtre La Mère Noël est une ordure Théâtre de Bressuire Bressuire
Théâtre La Mère Noël est une ordure Théâtre de Bressuire Bressuire mercredi 24 juin 2026.
Bressuire
Théâtre La Mère Noël est une ordure
Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
L’ESAT et l’HVS de l’ADAPEI 79 est heureuse de vous inviter à venir voir jouer leurs acteurs pour une pièce théâtrale La mère Noël est une ordure , durée 25 minutes, sans réservation. .
Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 09 41 noellamenard@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre La Mère Noël est une ordure
L’événement Théâtre La Mère Noël est une ordure Bressuire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- Les CuicuiteDays NOIRLIEU Bressuire 12 juin 2026
- Cinéma Le Cercle Rouge « The thing » Le Fauteuil Rouge Bressuire 12 juin 2026
- Spectacle Thomas Angelvy Espace Bocapole Bressuire 12 juin 2026
- Highland Games Bressuire 13 juin 2026
- Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire 13 juin 2026