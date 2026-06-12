Théâtre La Mère Noël est une ordure Théâtre de Bressuire Bressuire mercredi 24 juin 2026.

Bressuire

Théâtre La Mère Noël est une ordure

Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

L’ESAT et l’HVS de l’ADAPEI 79 est heureuse de vous inviter à venir voir jouer leurs acteurs pour une pièce théâtrale La mère Noël est une ordure , durée 25 minutes, sans réservation. .

Théâtre de Bressuire Place Jules Ferry Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 09 41 noellamenard@orange.fr

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English : Théâtre La Mère Noël est une ordure

L’événement Théâtre La Mère Noël est une ordure Bressuire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais