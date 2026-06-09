Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire
Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire jeudi 9 juillet 2026.
Bressuire
Visites nocturnes Château de Bressuire
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13
Munis de lanternes, découvrez l’histoire d’un lieu au crépuscule.
Bressuire: Découverte du système défensif très élaboré de ce château construit au XI ème siècle et des vestiges de son logis seigneurial.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. .
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com
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English : Visites nocturnes Château de Bressuire
L’événement Visites nocturnes Château de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais
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