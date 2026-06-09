Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire jeudi 9 juillet 2026.

Bressuire

Visites nocturnes Château de Bressuire

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13

Munis de lanternes, découvrez l’histoire d’un lieu au crépuscule.

Bressuire: Découverte du système défensif très élaboré de ce château construit au XI ème siècle et des vestiges de son logis seigneurial.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme. .

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visites nocturnes Château de Bressuire

L’événement Visites nocturnes Château de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais