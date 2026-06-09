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Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire

Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire

Visites nocturnes Château de Bressuire Rendez-vous à l’Office de Tourisme Bressuire jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Rendez-vous à l'Office de Tourisme

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Bressuire

Visites nocturnes Château de Bressuire

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13

Munis de lanternes, découvrez l’histoire d’un lieu au crépuscule.
Bressuire: Découverte du système défensif très élaboré de ce château construit au XI ème siècle et des vestiges de son logis seigneurial.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.   .

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27  info@tourisme-bocage.com

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English : Visites nocturnes Château de Bressuire

L’événement Visites nocturnes Château de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais

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