La Guinguette Langroise Langres
La Guinguette Langroise Langres dimanche 5 juillet 2026.
Langres
La Guinguette Langroise
Centre-Ville Langres Haute-Marne
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
U.C.I.A. Langres et Saints-Geosmes Le commerce en action
Avec le Groupe Foutoir Caravane
Réservation Boutique AU CAÏMAN, Rue Diderot Langres, du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h ou par téléphone (répondeur si absent) ou sur le site internet UCIA
Buvette
Restauration
Barbecue (Merguez, Saucisses, Lard…) .
Centre-Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 17 28
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English :
L’événement La Guinguette Langroise Langres a été mis à jour le 2026-06-05 par Antenne du Pays de Langres
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