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La Guinguette Langroise Langres

La Guinguette Langroise Langres

La Guinguette Langroise Langres dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Centre-Ville

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 28 28 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

La Guinguette Langroise

Centre-Ville Langres Haute-Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
U.C.I.A. Langres et Saints-Geosmes Le commerce en action
Avec le Groupe Foutoir Caravane
Réservation Boutique AU CAÏMAN, Rue Diderot Langres, du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h ou par téléphone (répondeur si absent) ou sur le site internet UCIA
Buvette
Restauration
Barbecue (Merguez, Saucisses, Lard…)   .

Centre-Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 17 28 

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English :

L’événement La Guinguette Langroise Langres a été mis à jour le 2026-06-05 par Antenne du Pays de Langres

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