Langres

La Guinguette Langroise

Centre-Ville Langres Haute-Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

U.C.I.A. Langres et Saints-Geosmes Le commerce en action

Avec le Groupe Foutoir Caravane

Réservation Boutique AU CAÏMAN, Rue Diderot Langres, du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 19h ou par téléphone (répondeur si absent) ou sur le site internet UCIA

Buvette

Restauration

Barbecue (Merguez, Saucisses, Lard…) .

Centre-Ville Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 17 28

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English :

L’événement La Guinguette Langroise Langres a été mis à jour le 2026-06-05 par Antenne du Pays de Langres