La guinguette Saint-Brice-sur-Vienne
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Brice-sur-Vienne
Informations pratiques
Saint-Brice-sur-Vienne
La guinguette
Site de Chambéry Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-07-10 2026-09-04
Envie de passer une belle soirée d’été dans une ambiance festive et chaleureuse ? Rendez-vous à la Guinguette du site de Chambéry, à Saint-Brice-sur-Vienne !
Au programme food truck gourmand, buvette conviviale et animation musicale pour rythmer votre soirée. En famille, entre amis ou entre voisins, profitez d’un moment de détente en plein air où bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous. Venez partager un verre, savourer de délicieux plats et vous laisser entraîner par la musique dans un cadre agréable. Une soirée idéale pour se retrouver, danser, échanger et profiter des plaisirs de l’été. Alors n’hésitez plus et venez faire la fête à Saint-Brice-sur-Vienne ! .
Site de Chambéry Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 16 74 75
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English : La guinguette
L’événement La guinguette Saint-Brice-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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