La Halle des Créateurs Haguenau
samedi 21 novembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
La Halle des Créateurs
Grand’rue Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-22 19:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Exposition, démonstration et vente de peintures, sculptures, poteries, broderies, décorations de Noël, bijoux, kelsch alsacien sont à découvrir à la Halle aux Houblons !
Quelques 80 artisans se retrouvent dans la Halle aux Houblons pour deux jours.
Exposition, démonstration et vente de peintures, sculptures, poteries, broderies, décorations de Noël, bijoux, kelsch alsacien, lampes… Une belle occasion de dénicher des cadeaux originaux et de partager une boisson chaude au Café des Créateurs proposé par les Scouts et Guides de France. .
Grand’rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41
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English :
Exhibitions, demonstrations and sales of paintings, sculptures, pottery, embroidery, Christmas decorations, jewelry and Alsatian kelsch are all on show at the Halle aux Houblons!
L’événement La Halle des Créateurs Haguenau a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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