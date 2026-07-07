La jalousie Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement
mardi 9 février 2027 · Théâtre de l'Odéon · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
La jalousie
Mardi 9 février 2027 à partir de 20h.
Mercredi 10 février 2027 à partir de 19h.
Du jeudi 11 au samedi 13 février 2027 à partir de 20h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-09 19:00:00
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2027-02-09 2027-02-10 2027-02-11
Mise en scène et magistralement interprétée par Michel Fau, la pièce nous régale de répliques savoureuses. A déguster !
Avec Sacha Guitry, la jalousie est un plat qui se mange show.
Que celui qui n’a jamais été jaloux s’étrangle avec son gros mensonge. La jalousie étant un des sentiments les mieux partagés, le mari, la femme, l’amant forment depuis des lustres le trio gagnant du théâtre de boulevard. Il était donc impensable que le maître du genre ne s’en délecte pas. Plus d’un siècle après la création de sa pièce, celle-ci n’a rien perdu de sa verve piquante qui aiguillonne nos rires.
Michel Fau est exquis en trompeur-trompé au bord de la crise de nerfs tout comme Gwendoline Hamon en épouse-maîtresse faussement ingénue et Alexis Moncorgé en séducteur crétin. La jalousie au sommet de son art.
Texte Sacha Guitry
Mise en scène Michel Fau
Avec Gwendoline Hamon, Michel Fau, Alexis Moncorgé, Geneviève Casile, Fabienne Galula, Alexis Driollet, Joseph Tronc, Léo Marchi. .
Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Directed and masterfully performed by Michel Fau, the play treats us to some delightful lines. A real treat!
L’événement La jalousie Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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