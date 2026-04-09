La Jam Du Lundi De François Constantin Le Baiser Salé Paris
La Jam Du Lundi De François Constantin Le Baiser Salé Paris mardi 23 juin 2026.
Ce lundi, la Jam de François Constantin s’inspire de Weather Report, pionniers du jazz-rock et de la fusion. François Constantin aux percussions et au lead conduit le groove, entouré de Noé Huchard au piano, Juan Villaroel à la basse et Stéphane Huchard à la batterie.
La fusion s’improvise et se réinvente en live : des rythmes qui bougent, des mélodies qui s’entrelacent, un dialogue constant entre instruments, à la manière des compositions orchestrales de Weather Report. Des climats intenses, des lignes de basse inspirées par Jaco Pastorius, des envolées de piano et de batterie qui rappellent l’énergie de Joe Zawinul et Wayne Shorter.
Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée, puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.
LINE UP :
FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead
NOÉ HUCHARD piano
JUAN VILLAROEL basse
STÉPHANE HUCHARD batterie
Le lundi 22 juin 2026
de 21h00 à 23h59
gratuit sous condition Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-23T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-23T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T21:00:00+02:00_2026-06-22T23:59:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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