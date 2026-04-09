La Jam Du Lundi De François Constantin Le Baiser Salé Paris

La Jam Du Lundi De François Constantin entre dans l’univers funky et soulful de Hyleen. François Constantin aux percussions et au lead impulse le groove, accompagné de Hyleen à la guitare et au chant, Brice Essomba aux claviers, Swaéli Mbappé à la basse et Nicolas Viccaro à la batterie.

Ici, le funk et la neo-soul sont partout : grooves qui rebondissent, claviers et voix qui se répondent, basse qui pulse et impros qui surprennent à chaque instant entre jazz, hip-hop et grooves funky bien sentis.

Une heure de concert pour poser l’ambiance, puis la JAM explose et ouvre la scène aux rencontres et aux improvisations. Une soirée vivante et généreuse, où le groove devient moteur de création et de liberté. Le lundi qu’il faut pour bien commencer la semaine.

LINE UP :



FRANÇOIS CONSTANTIN percus/lead

HYLEEN guitare/chant

BRICE ESSOMBA claviers

SWAÉLI MBAPPÉ basse

NICOLAS VICCARO batterie

Le lundi 29 juin 2026

de 21h00 à 23h59

gratuit sous condition Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-30T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-06-29T21:00:00+02:00_2026-06-29T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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