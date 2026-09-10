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La jam du Musical, le musical, Lille

mercredi 16 septembre 2026 · le musical · Lille

La jam du Musical, le musical, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
le musical
Adresse
59 rue de Flers 59800 LILLE Fives
Ville
59370 Lille
Département
Nord
Tarif
gratuit

La jam du Musical Mercredi 16 septembre, 20h00 le musical Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:30:00+02:00

Viens kiffer l’ambiance de ouf de la jam du Musical !
Des musiciens avec le smile toujours près à jamer et qui n’attendent que toi ;)

20h00 – 23h30 : JAM
-TOUS NIVEAUX – TOUS STYLES
-SUR PLACE : batterie, clavier, micros, sono, guitare, basse, ampli

Venez kiffer avec la grande terrasse!

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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.

le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
Viens kiffer l’ambiance de ouf de la jam du Musical ! Des musiciens avec le smile toujours près à jamer et qui n’attendent que toi ;)

Le Musical

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