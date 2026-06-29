La Joconde parle enfin Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

La Joconde parle enfin

Jeudi 26 novembre 2026 de 20h30 à 21h45.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-26 21:45:00

Date(s) :

2026-11-26

La plus célèbre des italiennes déroule sa vie comme un roman

Après des siécles de silence, elle va enfin parler.

La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.

Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.



Production Ruq Spectacles

Texte Laurent Ruquier

Avec Karina Marimon

Mise-en-scène Rodolphe Sand .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

The most famous Italian woman lives her life like a novel

L’événement La Joconde parle enfin Pertuis a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Pertuis