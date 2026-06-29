La Joconde parle enfin Théâtre de Pertuis Pertuis
jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
La Joconde parle enfin
Jeudi 26 novembre 2026 de 20h30 à 21h45.
167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26 21:45:00
Date(s) :
2026-11-26
La plus célèbre des italiennes déroule sa vie comme un roman
Après des siécles de silence, elle va enfin parler.
La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.
Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.
Production Ruq Spectacles
Texte Laurent Ruquier
Avec Karina Marimon
Mise-en-scène Rodolphe Sand .
Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
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English :
The most famous Italian woman lives her life like a novel
L’événement La Joconde parle enfin Pertuis a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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