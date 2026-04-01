La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan

Trégarvan

La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Leçon de morale, bons points et punitions, jeux de cour et papier buvard… Laissez-vous conter l’histoire de l’école d’autrefois et vivez l’expérience de la journée de l’écolier au siècle passé. Assis sur les bancs de l’ancienne salle de classe, vous pourrez vous initier à l’écriture à la plume et à l’encre violette et peut être obtenir le précieux bon point !

Tout public, écriture à partir de 6 ans

Réservation conseillée Prix compris dans le tarif d’entrée Durée 1h .

Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72

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English : La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale

L’événement La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE