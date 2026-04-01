La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan
La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan vendredi 17 avril 2026.
Trégarvan
La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Leçon de morale, bons points et punitions, jeux de cour et papier buvard… Laissez-vous conter l’histoire de l’école d’autrefois et vivez l’expérience de la journée de l’écolier au siècle passé. Assis sur les bancs de l’ancienne salle de classe, vous pourrez vous initier à l’écriture à la plume et à l’encre violette et peut être obtenir le précieux bon point !
Tout public, écriture à partir de 6 ans
Réservation conseillée Prix compris dans le tarif d’entrée Durée 1h .
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
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English : La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale
L’événement La journée de l’écolier Musée départemental de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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