La Journée Nationale des Commerces de Proximité, Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

La Journée Nationale des Commerces de Proximité Samedi 10 octobre, 10h00 Castanet-Tolosan Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:00:00+02:00

Samedi 10 octobre 2026, 6e édition de la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) à Castanet Tolosan.

Comme l’année passée, le centre-ville sera mis à l’honneur, et pour l’occasion, la RD813 sera fermée entre l’église et La Poste, afin de permettre à tous de profiter de cette journée exceptionnelle en toute sécurité.

Ainsi, vous pourrez trouver dans l’avenue, le temps d’une journée, tous vos commerçants préférés, qui pour l’occasion, sortiront des étals devant leur boutique. Ce sera aussi l’occasion pour les entrepreneurs castanéens qui sont dans des locaux plus éloignés de venir au plus près de vous, grâce à des stands qui leurs seront spécifiquement réservés.

La journée sera ponctuée de spectacles et animations qui raviront petits et grands, sans oublier de quoi vous restaurer sur place.

Professionnels de la ville : Si vous souhaitez participer (que ce soit en sortant un étal devant votre commerce, en venant sur l’avenue avec un stand, ou en proposant une animation) nous vous prions de nous le faire savoir avant le 12 septembre.

Informations et inscriptions :

•⁠ ⁠par mail : acct31320@gmail.com

•⁠ ⁠ou par téléphone : 06.37.39.17.69

Notez-le dans vos agendas : le 10 octobre, c’est à Castanet Tolosan qu’il faut être !

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Samedi 10 octobre 2026,Journée Nationale du Commerce de Proximité à Castanet Tolosan. Le centre-ville sera mis à l’honneur.