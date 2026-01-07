La justice de l’Ancien Régime : présentation générale et pistes de recherches en généalogie Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

De la fin du Moyen Âge à 1789, la justice française a produit une multitude de formules et de termes juridiques qui ne sont plus accessibles aujourd’hui, tant elle a été bouleversée par la Révolution.

Cette conférence propose de présenter les cadres généraux de cette justice, ses archives et leurs utilisations possibles par les généalogistes, et dévoilera le sens caché de nombreuses expressions liées à l’ancienne justice :« l’affaire est dans le sac, » « faire amende honorable, » « en mettre sa main au feu, » « être marqué au fer rouge, » « clouer au pilori, » etc.

Conférence par Fabrice Mauclair, docteur en histoire moderne (université de Tours), spécialiste de la justice

d’Ancien Régime, en association avec la France généalogique – CEGF, suivie d’une séance de dédicace.

Le jeudi 16 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T15:00:00+02:00_2026-04-16T17:00:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

https://archives.paris.fr/ +33187026565 contact@cegf.org https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis



Afficher la carte du lieu Salle Paul Verlaine des Archives de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

