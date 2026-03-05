La justice en images Festival du film judiciaire Cinéma Les Cinéastes Le Mans

La justice en images Festival du film judiciaire

La Justice en images revient du 16 au 20 mars.

Du 16 au 20 mars 2026, Le Festival du film judiciaire fait son retour en Sarthe pour sa septième édition.

Une programmation pour se familiariser avec le fonctionnement de l’institution judiciaire française par le cinéma.

Au programme, séances de cinéma, rencontres, conférences, accompagnées par de nombreux professionnels de la justice et du cinéma dans 3 salles du réseau Graines d’Images au Mans, à Mamers et Sablé-sur-Sarthe.

Les films programmés lors de cette nouvelle édition

On vous croit de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys

Stups d’Alice Odiot et Jean-Robert Viallet

Furcy, né libre d’Abd Al Malik

Dossier 137 de Dominik Moll

+ Une reconstitution du procès de Patrick Henry, pièce interprétée par les étudiants du master II contentieux privé de Le Mans Université.

En partenariat avec le CDAD de la Sarthe et les cinémas participants. .

