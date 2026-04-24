La laine feutrée, Bibliothèque Parment, Rouen
La laine feutrée, Bibliothèque Parment, Rouen samedi 6 juin 2026.
La laine feutrée Samedi 6 juin, 14h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Vous connaissez la laine, mais la laine feutrée, qu’est-ce que c’est ? On pique, on assemble, et on pique encore ! Venez découvrir tout cela lors d’un atelier convivial et repartez avec votre propre création. Rien à amener, tout le matériel vous est fourni. L’occasion de découvrir collectivement une pratique peu connue et amusante. Attention aux doigts, c’est bien la laine qu’il faut piquer !
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/la-laine-feutree »}]
On pique, on assemble, et on pique encore ! Venez découvrir tout cela lors d’un atelier convivial et repartez avec votre propre création.
© Malo Loret
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 24 avril 2026
- En Roue(n) Libre Rouen 25 avril 2026
- LE BURLESK SHOW THEATRE A L’OUEST Rouen 25 avril 2026
- Tu me lis ça ?, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 25 avril 2026
- Cannibales lecteurs, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 25 avril 2026