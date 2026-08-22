La Leçon de Piano Loft Cinémas Châtellerault
vendredi 11 septembre 2026 · Loft Cinémas · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
La Leçon de Piano
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:15:00
fin : 2026-09-11 22:15:00
Date(s) :
2026-09-11
Au siècle dernier en Nouvelle-Zélande, Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à suivre son nouveau mari au fin fond du bush. Il accepte de transporter tous ses meubles à l’exception d’un piano qui échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant supporter cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier récupérer son piano touche par touche en se soumettant à ses fantaisies. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Leçon de Piano
L’événement La Leçon de Piano Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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