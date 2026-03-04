La leçon de psychophysiographie, performance de l’artiste Michel Batlle, MAAP, Périgueux

La leçon de psychophysiographie, performance de l’artiste Michel Batlle Samedi 23 mai, 21h00 MAAP Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

En complément de son exposition « Géographie du corps » présentée au musée jusqu’au 21 septembre, l’artiste Michel Batlle propose une performance qui allie peinture, texte, son et danse pour expliquer le principe de la « psychophysiographie » qu’il a lui-même inventé.

MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d’archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.

Nuit européenne des musées

©Vincent Papon