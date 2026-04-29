La Légende de la Cumbia Amazonienne à Paris Pan Piper Paris Paris
La Légende de la Cumbia Amazonienne à Paris Pan Piper Paris Paris vendredi 10 juillet 2026.
Créateurs de l’emblématique « Cumbia Amazonienne », Los Mirlos reviennent avec des nouvelles compositions qui fusionnent leurs racines avec une énergie renouvelée, sans perdre l’essence des guitares électriques aux échos psychédéliques qui les ont rendus célèbres. De l’indémodable « La Danza de los Mirlos » au puissant « Sonido Amazónico », préparez-vous à vivre une expérience sonore unique qui a conquis les scènes du monde entier.
Ne manquez pas cette soirée historique où la tradition rencontre le groove tropical. Sortez vos chaussures de danse, la forêt amazonienne s’invite au Pan Piper !
LOS MIRLOS : le groupe mythique du Pérou débarque à Paris pour transformer la ville en une véritable jungle tropicale et présenter son tout nouvel album, sorti ce printemps 2026.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 20h00 à 22h30
payant A partir de : 35 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T20:00:00+02:00_2026-07-10T22:30:00+02:00
Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris
Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)
Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)
Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)
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