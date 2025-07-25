La légende du comte de Monté Cristo Le Spot Mâcon

La légende du comte de Monté Cristo Le Spot Mâcon samedi 3 octobre 2026.

La légende du comte de Monté Cristo

Le Spot 198 avrnue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est victime d’une machination et est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès, dans les geôles du château d’If au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et l’aventure le conduit au trésor caché de l’île de Monte-Cristo. Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant mais ayant perdu l’amour de sa vie, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…

La Légende de Monte-Cristo, le Musical est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.

Avec Gjon’s Tears dans le rôle de Dantes et Philippines Lavrey dans celui de Mercedes et plus d’une vingtaine de personnes sur scène, ce spectacle, mis en scène par Serge Postigo fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux. .

Le Spot 198 avrnue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : La légende du comte de Monté Cristo

German : La légende du comte de Monté Cristo

Italiano :

Espanol :

L’événement La légende du comte de Monté Cristo Mâcon a été mis à jour le 2025-07-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)