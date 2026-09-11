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La léproserie de Saint-Bernard, Léproserie de Saint-Bernard, Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Léproserie de Saint-Bernard · Saint-Denis

La léproserie de Saint-Bernard, Léproserie de Saint-Bernard, Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Léproserie de Saint-Bernard
Adresse
146 Chemin du Pere Raimbault, 97400
Ville
97417 Saint-Denis
Département
La Réunion

La léproserie de Saint-Bernard Samedi 19 septembre, 09h00 Léproserie de Saint-Bernard La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

La Léproserie de Saint-Bernard

Mode : Visites libres et visites guidées des expositions avec l’association Lumière en action et Résonans kréol. Visites guidées de la Léproserie : 10h00 / 14h00 .
Renseignements : Julien Sitalapresad 0693 33 06 91
La léproserie permet de s’immerger dans l’histoire du quartier de Saint-Bernard connecté à l’histoire de la lèpre à La Réunion. Le quartier garde de cette époque un patrimoine remarquable : une léproserie, un cimetière et des cachots protégés au titre des monuments historiques.
La programmation est orienté vers la production et les ateliers artistiques réalisés par l’association Lumière en action : Fresque collective de mémoire réalisée par les habitants du quartier, exposée dans la chapelle de la Léproserie – Scrapbooking autour des images d’hier et d’aujourd’hui – productions artisanales (coutures, tricots, tressages, culinaires…)

Léproserie de Saint-Bernard 146 Chemin du Pere Raimbault, 97400 Saint-Denis 97417 La Réunion La Réunion
La léproserie de Saint-Bernard

© La Léproserie de Saint-Bernard, édition premier jour, fondation Follereau. Collection Laurent Hoarau

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