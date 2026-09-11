La léproserie de Saint-Bernard, Léproserie de Saint-Bernard, Saint-Denis

Informations pratiques

La léproserie de Saint-Bernard Samedi 19 septembre, 09h00 Léproserie de Saint-Bernard La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

La Léproserie de Saint-Bernard

Mode : Visites libres et visites guidées des expositions avec l’association Lumière en action et Résonans kréol. Visites guidées de la Léproserie : 10h00 / 14h00 .

Renseignements : Julien Sitalapresad 0693 33 06 91

La léproserie permet de s’immerger dans l’histoire du quartier de Saint-Bernard connecté à l’histoire de la lèpre à La Réunion. Le quartier garde de cette époque un patrimoine remarquable : une léproserie, un cimetière et des cachots protégés au titre des monuments historiques.

La programmation est orienté vers la production et les ateliers artistiques réalisés par l’association Lumière en action : Fresque collective de mémoire réalisée par les habitants du quartier, exposée dans la chapelle de la Léproserie – Scrapbooking autour des images d’hier et d’aujourd’hui – productions artisanales (coutures, tricots, tressages, culinaires…)

Léproserie de Saint-Bernard 146 Chemin du Pere Raimbault, 97400 Saint-Denis 97417 La Réunion La Réunion

La léproserie de Saint-Bernard

© La Léproserie de Saint-Bernard, édition premier jour, fondation Follereau. Collection Laurent Hoarau