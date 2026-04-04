Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA LETTRE LE CEPAC SILO Marseille

LA LETTRE LE CEPAC SILO Marseille

LA LETTRE LE CEPAC SILO Marseille vendredi 19 février 2027.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2027-02-19

Fin : 2027-02-19

Heure de début : 20:00

LA LETTRE Début : 2027-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

À voir aussi à Marseille (13)