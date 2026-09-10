La Libération de Paris | Visite guidée, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin · Paris

Informations pratiques

La Libération de Paris | Visite guidée Samedi 19 septembre, 11h00 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Adultes et adolescents – sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Une conférencière retrace les événements des quelques jours ayant mené à la Libération de Paris, le 25 août 1944, dans les collections du musée et dans le poste de commandement du colonel Rol-Tanguy.

Attention : le PC Rol-Tanguy n’est accessible que par un escalier de cent marches : cette partie de la visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

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© Photo Pierre Antoine