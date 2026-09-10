La Libération de Paris vue par Robert Capa | Balade urbaine, Église Saint-Pierre de Montrouge, Paris

Informations pratiques

La Libération de Paris vue par Robert Capa | Balade urbaine Dimanche 20 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre de Montrouge Paris

Gratuit. Adultes – sans réservation, dans la limite des places disponibles. Durée 2h.

Attention, la visite débutera directement devant l’église Saint-Pierre-de-Montrouge (métro Alésia).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Robert Capa est l’un des premiers photographes à entrer dans Paris le 25 août 1944 au matin, aux côtés de la deuxième division blindée (2ème DB) du général Leclerc. Il va couvrir les combats de la Libération et le grand défilé du lendemain.

D’Alésia à Montparnasse, cette promenade vous propose de suivre une partie du chemin emprunté par la 2ème DB en retrouvant l’endroit exact où Robert Capa a pris certaines photos emblématiques de la Libération de Paris.

Une visite proposée autour de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », avec le soutien de Magnum Photos.

Attention, la visite débutera directement devant l’église Saint-Pierre-de-Montrouge (métro Alésia).

Église Saint-Pierre de Montrouge Avenue du Général Leclerc, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Paris Île-de-France 0143954100

Visite commentée autour de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre »

© Fonds Henri Guérard, Musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin