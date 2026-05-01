La Ligne Dunkerque La Clairière de la Folie Tracy-le-Mont

Tracy-le-Mont

La Ligne Dunkerque La Clairière de la Folie

572 Rue de Choisy Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le 31 mai, La Clairière de la Folie accueillera l’arrivée de La Ligne , un défi sportif et solidaire à vélo reliant Dunkerque à La Clairière de la Folie.

Les participants auront parcouru 207 km, avec 1310 m de dénivelé positif et 1410 m de dénivelé négatif, avant une arrivée prévue à partir de 17h dans une ambiance de fête et de partage.

Cet événement met également en avant une dimension solidaire, au profit des associations Ensemble pour Lucas et Éclosion Bleue, afin de soutenir leurs actions et de donner encore plus de sens à ce défi sportif et humain

Le 31 mai, La Clairière de la Folie accueillera l’arrivée de La Ligne , un défi sportif et solidaire à vélo reliant Dunkerque à La Clairière de la Folie.

Les participants auront parcouru 207 km, avec 1310 m de dénivelé positif et 1410 m de dénivelé négatif, avant une arrivée prévue à partir de 17h dans une ambiance de fête et de partage.

Cet événement met également en avant une dimension solidaire, au profit des associations Ensemble pour Lucas et Éclosion Bleue, afin de soutenir leurs actions et de donner encore plus de sens à ce défi sportif et humain .

572 Rue de Choisy Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France +33 7 59 71 81 61 clairieredelafolie@gmail.com

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English :

On May 31, La Clairière de la Folie will host the finish of La Ligne , a sporting and solidarity cycling challenge linking Dunkirk to La Clairière de la Folie.

Participants will have covered 207 km, with 1,310 m of ascent and 1,410 m of descent, before arriving at 5 p.m. in an atmosphere of celebration and sharing.

This event also features a solidarity dimension, in aid of the associations Ensemble pour Lucas and Éclosion Bleue, to support their actions and give even greater meaning to this sporting and human challenge

L’événement La Ligne Dunkerque La Clairière de la Folie Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme