Retransmission de la Finale de la Ligue des Champions Tracy-le-Mont

Tracy-le-Mont

Retransmission de la Finale de la Ligue des Champions

572 Rue de Choisy Tracy-le-Mont Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous à La Clairière de la Folie le 30 mai pour vivre la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal FC dans une ambiance survoltée et conviviale !

Installez-vous confortablement pour la retransmission du match sur grand écran et profitez d’une soirée 100 % football entre passionnés, avec restauration et boissons sur place. Une formule spéciale à 15€ vous est proposée une généreuse part de poulet-frites accompagnée d’une boisson, idéale pour profiter du match sans quitter l’ambiance festive. Une soirée à ne pas manquer pour vibrer ensemble devant cette grande affiche européenne !

Rendez-vous à La Clairière de la Folie le 30 mai pour vivre la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal FC dans une ambiance survoltée et conviviale !

Installez-vous confortablement pour la retransmission du match sur grand écran et profitez d’une soirée 100 % football entre passionnés, avec restauration et boissons sur place. Une formule spéciale à 15€ vous est proposée une généreuse part de poulet-frites accompagnée d’une boisson, idéale pour profiter du match sans quitter l’ambiance festive. Une soirée à ne pas manquer pour vibrer ensemble devant cette grande affiche européenne ! .

572 Rue de Choisy Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France +33 7 59 71 81 61 clairieredelafolie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at La Clairière de la Folie on May 30 for a supercharged, friendly atmosphere for the Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal FC!

Sit back and watch the match on the big screen, and enjoy an evening of 100% soccer, with food and drink on site. A special 15? offer includes a generous slice of poulet-frites and a drink, ideal for enjoying the match without leaving the festive atmosphere. It’s an evening not to be missed, when you can join in the excitement of this European showdown!

L’événement Retransmission de la Finale de la Ligue des Champions Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme