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LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE Villefort

mardi 22 septembre 2026 · Villefort

LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE Villefort

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
12 Rue de la Gleyzette
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Villefort

LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Conférence gesticulée
Pourquoi t’es pas partie?
19h Ouverture du café asso
Apportez votre pique nique
20h Bulles de résistance d’une femme face aux violences intrafamiliales
A partir de 13 ans
Prix libre adhésion obligatoire
Conférence gesticulée
Pourquoi t’es pas partie?
19h Ouverture du café asso
Apportez votre pique nique
20h Bulles de résistance d’une femme face aux violences intrafamiliales
A partir de 13 ans
Prix libre adhésion obligatoire   .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70  contact@loco48.fr

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English :

Gestural Lecture
Why Didn’t You Leave?
7:00 p.m. Opening of the community café
Bring your own picnic
8:00 p.m. “Bubbles of Resistance”: A woman’s story of facing domestic violence
Ages 13 and up
Pay what you can; membership required

L’événement LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE Villefort a été mis à jour le 2026-08-18 par 48-OT Mont Lozere

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