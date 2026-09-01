LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE Villefort
mardi 22 septembre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Conférence gesticulée
Pourquoi t’es pas partie?
19h Ouverture du café asso
Apportez votre pique nique
20h Bulles de résistance d’une femme face aux violences intrafamiliales
A partir de 13 ans
Prix libre adhésion obligatoire
Conférence gesticulée
Pourquoi t’es pas partie?
19h Ouverture du café asso
Apportez votre pique nique
20h Bulles de résistance d’une femme face aux violences intrafamiliales
A partir de 13 ans
Prix libre adhésion obligatoire .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
Gestural Lecture
Why Didn’t You Leave?
7:00 p.m. Opening of the community café
Bring your own picnic
8:00 p.m. “Bubbles of Resistance”: A woman’s story of facing domestic violence
Ages 13 and up
Pay what you can; membership required
L’événement LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE Villefort a été mis à jour le 2026-08-18 par 48-OT Mont Lozere
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