Informations pratiques

Villefort

LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Conférence gesticulée

Pourquoi t’es pas partie?

19h Ouverture du café asso

Apportez votre pique nique

20h Bulles de résistance d’une femme face aux violences intrafamiliales

A partir de 13 ans

Prix libre adhésion obligatoire

Conférence gesticulée

Pourquoi t’es pas partie?

19h Ouverture du café asso

Apportez votre pique nique

20h Bulles de résistance d’une femme face aux violences intrafamiliales

A partir de 13 ans

Prix libre adhésion obligatoire .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

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English :

Gestural Lecture

Why Didn’t You Leave?

7:00 p.m. Opening of the community café

Bring your own picnic

8:00 p.m. “Bubbles of Resistance”: A woman’s story of facing domestic violence

Ages 13 and up

Pay what you can; membership required

L’événement LA LOCO-MOTIVE 48 CONFERENCE GESTICULEE Villefort a été mis à jour le 2026-08-18 par 48-OT Mont Lozere