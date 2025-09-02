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LA LOUVE Mende

LA LOUVE Mende

LA LOUVE Mende jeudi 13 août 2026.

Adresse
1 bis, rue du Pré Claux
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
7 7 7 Adulte

Mende

LA LOUVE

1 bis, rue du Pré Claux Mende Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

La Louve est un moyen métrage poétique mettant en scène des résidents et des éducateurs du Clos du Nid.
Tourné entre le foyer de la Colagne à Marvejols et le Parc à Loups du Gévaudan, il raconte l’histoire de Louna, qui, à travers une rencontre improbable avec une louve, puise en elle la force de se reconstruire suite à la perte de son enfant.

Tous les soirs à 21h30, venez découvrir Ciné-register au jardin.
Tarif 7 €. Écran géant et popcorn.   .

1 bis, rue du Pré Claux Mende 48000 Lozère Occitanie  

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English :

L’événement LA LOUVE Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende

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