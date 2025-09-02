Mende

LA LOUVE

1 bis, rue du Pré Claux Mende Lozère

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La Louve est un moyen métrage poétique mettant en scène des résidents et des éducateurs du Clos du Nid.

Tourné entre le foyer de la Colagne à Marvejols et le Parc à Loups du Gévaudan, il raconte l’histoire de Louna, qui, à travers une rencontre improbable avec une louve, puise en elle la force de se reconstruire suite à la perte de son enfant.

Tous les soirs à 21h30, venez découvrir Ciné-register au jardin.

Tarif 7 €. Écran géant et popcorn. .

1 bis, rue du Pré Claux Mende 48000 Lozère Occitanie

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English :

L’événement LA LOUVE Mende a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT Mende