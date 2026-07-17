La LPO ouvre son siège national à Rochefort, Fonderies Royales, Rochefort

Informations pratiques

La LPO ouvre son siège national à Rochefort 19 et 20 septembre Fonderies Royales Charente-Maritime

Gratuit. Visites guidées (durée : 1h) sur réservation samedi 19 à 11h, 14h30 et 16h et dimanche 20 septembre à 14h30. Contact : lpo@lpo.fr et inscription auprès d’espace nature 05 46 82 12 44 (inscriptions à partir du 31 Août)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouvrez grand les yeux : nature, patrimoine et découvertes vous attendent !

Les 19 et 20 septembre, de 10h à 18h, la LPO ouvre les portes de son siège national, installé dans les Fonderies Royales.

Découvrez librement ce bâtiment exceptionnel du grand arsenal voulu par Louis XIV, ainsi que des espaces habituellement fermés au public. Des visites guidées d’une durée de 1h sont proposées sur réservation le samedi 19 septembre à 11h, 14h30 et 16h, ainsi que le dimanche 20 septembre à 14h30.

Profitez également d’une visite accompagnée du refuge LPO des Fonderies Royales, véritable coin de nature.

Plusieurs expositions seront présentées, dont « Les macareux par milliers », consacrée au Macareux moine, symbole de la LPO, revisité par différentes personnalités à travers des créations originales. Des estampes réalisées par le naturaliste, peintre et ornithologue Jean-Jacques Audubon seront également exposées.

Une expérience en réalité virtuelle permettra de s’immerger dans la réserve naturelle d’Yves. Un espace dédié aux enfants proposera des activités créatives autour de la nature.

Toutes les visites sont gratuites.

Renseignements : lpo@lpo.fr et inscription auprès d’espace nature au 05 46 82 12 44

Un week-end pour découvrir, apprendre et s’émerveiller en famille.

Fonderies Royales 1 Rue Toufaire, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546821234 https://www.lpo.fr/ [{« link »: « mailto:lpo@lpo.fr »}] Le siège de la LPO France est installé depuis 2009 dans les anciennes Fonderies Royales : un monument emblématique, souvent méconnu, du grand arsenal voulu par Louis XIV, et pourtant essentiel au patrimoine militaire de la ville de Rochefort. Parking à proximité

Place de stationnement pour personnes à mobilité réduite dans la cour intérieure accessible au 8/10 Rue du docteur Pujos

Ouvrez grand les yeux : nature, patrimoine et découvertes vous attendent !

©LPO AL Dugué