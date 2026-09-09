La Ludo’Mobile Saint-Laurent-d’Olt
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Laurent-d'Olt
Informations pratiques
Saint-Laurent-d’Olt
La Ludo’Mobile
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-09-09 2026-11-25 2026-12-23
La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.
Rendez-vous à la Médiathèque de Saint Laurent d’Olt ! .
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie
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English :
The LudoMobile is a toy and game library for the whole family.
L’événement La Ludo’Mobile Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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