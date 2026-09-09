Informations pratiques

Saint-Laurent-d’Olt

La Ludo’Mobile

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-09-09 2026-11-25 2026-12-23

La LudoMobile est un espace de ludothèque jeux et jouets pour toute la famille.

Rendez-vous à la Médiathèque de Saint Laurent d’Olt ! .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie

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English :

The LudoMobile is a toy and game library for the whole family.

L’événement La Ludo’Mobile Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)