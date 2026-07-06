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La LudO’Plein air Foirail d’Espalion Espalion

lundi 6 juillet 2026 · Foirail d'Espalion · Espalion

La LudO’Plein air Foirail d’Espalion Espalion

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Lieu
Foirail d'Espalion
Adresse
Centre Social et d'Animation Vallée du Lot
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif

Espalion

La LudO’Plein air

Foirail d’Espalion Centre Social et d’Animation Vallée du Lot Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29

Venez jouer à des jeux de société ! De 0 à 107 ans !
La LudO’Plein Air c’est un espace de jeux, avec accès libre et gratuit, sans inscription, en plein air ! C’est également un moment de partage et de convivialité autour de jeux de société ! Marion et Ingrid vous guideront dans votre choix entre jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité, il y en a pour tous les goûts !

Repli à la salle O’Lien ( rue Pierre Frontin) en cas de mauvais temps.   .

Foirail d’Espalion Centre Social et d’Animation Vallée du Lot Espalion 12500 Aveyron Occitanie  

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English :

Come and play board games! Ages 0 to 107!

L’événement La LudO’Plein air Espalion a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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