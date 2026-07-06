La LudO’Plein air Foirail d’Espalion Espalion
lundi 6 juillet 2026 · Foirail d'Espalion · Espalion
Informations pratiques
Espalion
La LudO’Plein air
Foirail d’Espalion Centre Social et d’Animation Vallée du Lot Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29
Venez jouer à des jeux de société ! De 0 à 107 ans !
La LudO’Plein Air c’est un espace de jeux, avec accès libre et gratuit, sans inscription, en plein air ! C’est également un moment de partage et de convivialité autour de jeux de société ! Marion et Ingrid vous guideront dans votre choix entre jeux coopératifs, de stratégie, de plateau, d’ambiance, de réflexion, de mémoire, de motricité, il y en a pour tous les goûts !
Repli à la salle O’Lien ( rue Pierre Frontin) en cas de mauvais temps. .
Foirail d’Espalion Centre Social et d’Animation Vallée du Lot Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
Come and play board games! Ages 0 to 107!
L’événement La LudO’Plein air Espalion a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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