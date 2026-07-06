La machine biomimétique Bibliothèque Václav Havel Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Václav Havel · Paris
Informations pratiques
Dans le cadre de l’Automne de la science, la bibliothèque propose La machine biomimétique, un atelier créatif pour les enfants organisé par Futur en herbe.
En s’inspirant des étonnants pouvoirs de la nature — voir dans l’obscurité comme la chouette, voler silencieusement comme l’aigle ou encore s’autoréguler comme le nautile — les participant·es se glissent dans la peau d’ingénieurs et d’ingénieures en biomimétisme. À l’aide de tampons, les enfants imaginent des machines hybrides inspirées du vivant pour mieux protéger notre environnement.
La nature a plus d’un super pouvoir : venez vous en inspirer pour inventer les machines de demain !
Le samedi 03 octobre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit
Sur inscription auprès de la bibliothèque Václav Havel
Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T17:30:00+02:00
fin : 2026-10-03T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T14:30:00+02:00_2026-10-03T16:00:00+02:00
Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr
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