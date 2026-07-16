« La Madone des Égouts » Laure Rossi / Compagnie Esope, Théâtre Jules Julien, Toulouse
vendredi 28 août 2026 · Théâtre Jules Julien · Toulouse
Informations pratiques
« La Madone des Égouts » Laure Rossi / Compagnie Esope Vendredi 28 août, 21h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Tarif unique : 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/
Spectacle | 1 heure | Dès 15 ans | Lieu : Théâtre Jules Julien
Je suis la sœur de la Vierge Marie.
Dieu – Le Poisson – a commis avec moi le péché de chair, il y a 2026 ans.
Par honte, il m’a plongée dans les égouts. Ce soir je sors enfin pour rétablir la Vérité.
Le berceau de l’Occident, c’est mon Utérus. Nous enterrerons l’ère des Gros Poissons.
Peut-être ferons-nous une halte à Lourdes.
Peut-être chanterons-nous.
Peut-être que je vais lui niquer sa gueule, au poisson.
DISTRIBUTION :
Écriture, mise en scène, jeu : Laure Rossi
Co-mise en scène : Jean-Philippe Salerio
Régie son lumière vidéo : Josselin Beliah
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales
© Joran Juvin
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