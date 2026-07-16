Informations pratiques

« La Madone des Égouts » Laure Rossi / Compagnie Esope Vendredi 28 août, 21h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T21:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Spectacle | 1 heure | Dès 15 ans | Lieu : Théâtre Jules Julien

Je suis la sœur de la Vierge Marie.

Dieu – Le Poisson – a commis avec moi le péché de chair, il y a 2026 ans.

Par honte, il m’a plongée dans les égouts. Ce soir je sors enfin pour rétablir la Vérité.

Le berceau de l’Occident, c’est mon Utérus. Nous enterrerons l’ère des Gros Poissons.

Peut-être ferons-nous une halte à Lourdes.

Peut-être chanterons-nous.

Peut-être que je vais lui niquer sa gueule, au poisson.

DISTRIBUTION :

Écriture, mise en scène, jeu : Laure Rossi

Co-mise en scène : Jean-Philippe Salerio

Régie son lumière vidéo : Josselin Beliah

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Joran Juvin