La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers
La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers samedi 19 septembre 2026.
Vimoutiers
La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine
La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Parant Butor 1965 2016 à l’occasion du centenaire de Michel Butor
Michel Butor, Titi et Jean-Luc Parant se sont rencontrés en 1965. Durant plus de 50 ans, leur collaboration artistique n’a cessé de prendre de nouvelles formes textes, dessins, collages, estampes, boules bibliophages, livres d’artistes… .
La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 41 99 14 92 leboutdesbordes@gmx.fr
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English : La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine
L’événement La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine Vimoutiers a été mis à jour le 2026-05-27 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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