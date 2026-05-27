Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers

La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers samedi 19 septembre 2026.

Lieu : La Maison de l'Art Vivant

Adresse : 30, rue d'Argentan

Ville : 61120 Vimoutiers

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vimoutiers

La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition Parant Butor 1965 2016 à l’occasion du centenaire de Michel Butor

Michel Butor, Titi et Jean-Luc Parant se sont rencontrés en 1965. Durant plus de 50 ans, leur collaboration artistique n’a cessé de prendre de nouvelles formes textes, dessins, collages, estampes, boules bibliophages, livres d’artistes…   .

La Maison de l’Art Vivant 30, rue d’Argentan Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 41 99 14 92  leboutdesbordes@gmx.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine

L’événement La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine Vimoutiers a été mis à jour le 2026-05-27 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

À voir aussi à Vimoutiers (Orne)