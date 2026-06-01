La Maison des Gouverneurs dans son écrin de verdure, Jardin de la maison des gouverneurs, Saint-Denis

La Maison des Gouverneurs dans son écrin de verdure Samedi 6 juin, 09h00, 13h30 Jardin de la maison des gouverneurs

Accès libre de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30. Chiens interdits. Prévoir des chaussures fermées pour vous protéger des fourmis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Samedi 6 Juin, profitez de la fraîcheur des hauts de St-Fançois pendant votre déambulation dans le jardin de la Maison des Gouverneurs.

Accès libre pour tous (atention, chiens interdits).

Vous pourrez si vous le souhaitez échanger avec le fils des propriétaires, Stéphane, qui vous accueillera sous la véranda de la maison.

Jardin de la maison des gouverneurs 6 chemin Alfred Mazérieux 97400 Saint Denis Saint-Denis 97400 La Réunion Jardin aménagé à partir de 1862, comme résidence de villégiature des gouverneurs de La Réunion : Prendre la route de Saint-François et monter pendant 15 minutes environ. Vous dépasserez la Pharmacie puis l’épicerie de St-François, puis vous tournerez à gauche « chemin Alfred Mazerieux ». Roulez sur 30 mètres, et l’entrée sera sur votre droite, juste AVANT le Case de St-François. C’est une toute petite entrée, suivie d’une grande allée. Si vous dépassez l’église, c’est que vous êtes allés trop loin.

Samedi 6 Juin, profitez de la fraîcheur des hauts de St-Fançois pendant votre déambulation dans le jardin de la Maison des Gouverneurs.

©Glavnik