La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Place André Meunier, Bordeaux

Informations pratiques

La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier Mercredi 9 septembre, 14h30 Place André Meunier Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Un atelier autour des légumes d’été et des sauces maison pour allier fraîcheur, équilibre et saveurs.Astuces de saison, choix des ingrédients et réalisation d’une vinaigrette japonaise légère rythmeront ce moment gourmand.

Place André Meunier 6 Place André Meunier dit Mureine, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

L’été à toutes les sauces maison jardinier

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