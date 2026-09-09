La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, place du cardinal Donnet, Bordeaux

Informations pratiques

La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier Samedi 26 septembre, 14h30 place du cardinal Donnet Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:30:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Apprenez à bouturer et à préparer une macération naturelle pour favoriser la reprise et faites vos semis potagers d’hiver !

place du cardinal Donnet 103 Rue Pelleport, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Multiplier et semer votre potager d’hiver maison jardinier

ASIBELAIT