Informations pratiques

Gouesnou

La Maison du Théâtre Marmite

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 19:30:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Théâtre récit dès 12 ans

Femmes d’ici et d’ailleurs, les luttes féminines à travers le monde. De la Syrie au Brésil, en passant par le Liban et la France, La Maison du Théâtre et l’ADAO ont choisi de mettre en lumière le récit de femmes dont le courage et la force poétique démontrent que la parole peut transformer le monde.

Dans une ambiance intimiste propre à la confidence, sept femmes réunies autour d’une table racontent leurs expériences dans des moments où elles ont dû se battre pour la vie, faire respecter leurs droits ou la survie de leurs proches. Par ces échanges intimes et de l’ordre du quotidien malgré la lutte, les trajectoires de ces femmes que rien ne semble relier s’entremêlent et résonnent. L’écoute attentive et la complicité brisent la distance qui les séparent les unes des autres pour former un tout celui du combat des femmes.

Portées par trois comédiennes amatrices, trois comédiennes et une musicienne professionnelles, ces histoires se mélangent aux chants, ponctués par les notes d’une harpe, et nous rappellent la multiplicité de leurs luttes.

Compagnie Safar (Finistère)

Le Stella

2h15 (Une soirée, deux spectacles à suivre Je suis Shéhérazade de Najoua Darwiche. La durée indiquée est celle de la soirée complète). / 15 € Ce tarif comprend l’accès aux deux spectacles Marmite et Je suis Shéhérazade. .

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

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L’événement La Maison du Théâtre Marmite Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue