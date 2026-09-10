La Maison romane : une véritable demeure médiévale au cœur de Rosheim, Maison Romane, Rosheim

Informations pratiques

La Maison romane : une véritable demeure médiévale au cœur de Rosheim 19 et 20 septembre Maison Romane Bas-Rhin

Nouveauté 2026 : lancement d’une visite numérique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pénétrez dans la plus ancienne habitation conservée d’Alsace, voire même de France ! Véritable petite construction luxueuse, elle demeure l’exemple le mieux conservé de l’architecture urbaine médiévale de Rosheim. C’est dans ce type de maison confortable que vivaient les personnages importants de la ville : les chevaliers, les représentants des institutions religieuses ou les riches marchands. Plongez dans leur quotidien au cours de ces visites.

Maison Romane 23 rue du Général de Gaulle, 67560 Rosheim Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est 03 88 50 75 38 http://www.rosheim.com Cette maison civile en pierre, datée des environs de 1154, a été classée au titre des monuments historiques en 1922 et rénovée à l’identique en 2000. Elle constitue une référence de l’architecture civile médiévale en Alsace et une étape incontournable de la route romane. Son plan carré, ses pierres en grès à bossage et ses petites ouvertures lui donnent l’aspect d’une tour fortifiée, rappelant les châteaux forts du Moyen Âge.

Le nouveau musée vous propose une exposition permanente ludique et pédagogique, et vous invite à découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge, dans notre région et à travers toute l’Europe.

Pénétrez dans la plus ancienne habitation conservée d’Alsace, voire même de France ! Véritable petite construction luxueuse, elle demeure l’exemple le mieux conservé de l’architecture urbaine de dans…

© Ralph Hammann – Wikimedia Commons