LA MAISON SANS ESCALIER, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

LA MAISON SANS ESCALIER Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription uniquement (à partir du 3 septembre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire

Dans les années 1930, l’architecte Auguste Bossu imagine la « maison de demain » qu’il souhaite pratique et conviviale. Adieu les escaliers, ici une rampe hélicoïdale dessert les trente-cinq appartements depuis le hall jusqu’au toit terrasse, donnant à cet immeuble l’allure d’un village vertical. Un bijou architectural à découvrir absolument !

Durée : 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation

Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2620561317910400086 »}]

Dans les années 1930, l’architecte Auguste Bossu imagine la « maison de demain » qu’il souhaite pratique et conviviale. Adieu les escaliers, ici une rampe hélicoïdale dessert les trente-cinq depuis à…

©Ville de Saint-Etienne