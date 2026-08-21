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LA MAISON SANS ESCALIER, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne

LA MAISON SANS ESCALIER, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du patrimoine et des lettres
Adresse
5 place Boivin 42000 Saint-Étienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
Groupe limité / sur inscription uniquement (à partir du 3 septembre)

LA MAISON SANS ESCALIER Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription uniquement (à partir du 3 septembre)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Dans les années 1930, l’architecte Auguste Bossu imagine la « maison de demain » qu’il souhaite pratique et conviviale. Adieu les escaliers, ici une rampe hélicoïdale dessert les trente-cinq appartements depuis le hall jusqu’au toit terrasse, donnant à cet immeuble l’allure d’un village vertical. Un bijou architectural à découvrir absolument !
Durée : 1h30
Lieu de rendez-vous communiqué lors de la réservation
Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2620561317910400086 »}]
Dans les années 1930, l’architecte Auguste Bossu imagine la « maison de demain » qu’il souhaite pratique et conviviale. Adieu les escaliers, ici une rampe hélicoïdale dessert les trente-cinq depuis à…

©Ville de Saint-Etienne

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