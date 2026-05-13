Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

La Maison vide

1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-21 18:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Venez ouvrir la saison du Jardin d’hiver à la Maison Julien Gracq avec ce samedi d’événements

10h 12h Atelier d’écriture

Avec l’auteur en résidence Adrien Girault.

Payant sur réservation

14h 14h45 Vernissage de la nouvelle exposition Volcan

15h 16h Table ronde

Avec Clara Chotil et Adrien Girault, les résidents de la Maison Julien Gracq au mois de novembre. Une rencontre autour de leurs ouvrages édités et à venir.

16h15 17h Grande rencontre avec Laurent Mauvignier

Laurent Mauvignier est né à Tours en 1967. Il obtient le diplôme d’arts plastiques des Beaux-Arts en 1991, et publie son premier roman, Loin d’eux, en 1999, aux Éditions de Minuit. Depuis, il a publié plusieurs romans, des textes pour le théâtre, et écrit pour la télévision et le cinéma. Son univers est celui d’êtres en prise avec le réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré l’impossibilité que leur oppose la vie, et qui tentent de surmonter leurs traumatismes (qu’ils soient personnels un suicide, une disparition ou collectifs le drame du Heysel, la guerre d’Algérie).

La maison vide, éd. de Minuit, 2025

17h30 18h30 Chants rouges

Dans le cadre de la semaine de luttes contre les violences faites aux femmes nous invitons la chorale Les Chants Rouges. La chorale nantaise est une chorale humaniste, féministe, pacifiste et engagée. .

1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

Come kick off the Winter Garden season at the Maison Julien Gracq with this Saturday’s lineup of events

L’événement La Maison vide Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-08 par Anjou tourisme & attractivité