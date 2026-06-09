La malle solidaire Salle Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon
La malle solidaire Salle Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon samedi 18 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
La malle solidaire
Salle Michel Colombe Place Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Vente de vêtements à petits prix. Tout public. .
Salle Michel Colombe Place Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 88 50 99 69
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English :
L’événement La malle solidaire Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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