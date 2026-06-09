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La malle solidaire Salle Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon

La malle solidaire Salle Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Salle Michel Colombe

Adresse : Place Michel Colombe

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

La malle solidaire

Salle Michel Colombe Place Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Vente de vêtements à petits prix. Tout public.   .

Salle Michel Colombe Place Michel Colombe Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 88 50 99 69 

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English :

L’événement La malle solidaire Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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