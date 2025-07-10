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La Manu en famille La Manu parvis du conservatoire Châtellerault

La Manu en famille La Manu parvis du conservatoire Châtellerault

La Manu en famille La Manu parvis du conservatoire Châtellerault vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
La Manu parvis du conservatoire
Adresse
1 rue Jean Monnet -
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Châtellerault

La Manu en famille

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

La Manu s’ouvre spécialement aux familles lors d’une visite ludique adaptée aux petits comme aux grands.   .

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : La Manu en famille

L’événement La Manu en famille Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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