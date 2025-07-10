La Manu en famille La Manu parvis du conservatoire Châtellerault
La Manu en famille La Manu parvis du conservatoire Châtellerault vendredi 17 juillet 2026.
Châtellerault
La Manu en famille
La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21
La Manu s’ouvre spécialement aux familles lors d’une visite ludique adaptée aux petits comme aux grands. .
La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Manu en famille
L’événement La Manu en famille Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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