La Manu en famille La Manu parvis du conservatoire Châtellerault vendredi 17 juillet 2026.

Châtellerault

La Manu en famille

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-21

La Manu s’ouvre spécialement aux familles lors d’une visite ludique adaptée aux petits comme aux grands. .

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : La Manu en famille

L’événement La Manu en famille Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne