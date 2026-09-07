La manufacture nationale de tapis de savonnerie – annexe du Mobilier National, Manufacture nationale de la Savonnerie, Lodève

Informations pratiques

La manufacture nationale de tapis de savonnerie – annexe du Mobilier National Dimanche 20 septembre, 10h00 Manufacture nationale de la Savonnerie Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Depuis 1966, Lodève accueille l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie.

Dans cet atelier d’artisanat d’art sont tissés des tapis d’exception destinés aux plus prestigieux lieux de la République. Venez découvrir un univers où le temps se mesure en tombées de métier et où la virtuosité du geste donne naissance à des œuvres uniques.

Manufacture nationale de la Savonnerie 1 Impasse des Liciers, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 44 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ Manufacture de tapis de Savonnerie du Mobilier National Sur visite guidée spécifiquement les jeudis et vendredis toute l’année. Plus d’information à l’office de tourisme du Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la « Savonnerie ». Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts de…

©Prune Gasnault