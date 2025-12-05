La marche de l’Empereur, visite théâtrale au cimetière Saint-Roch par la Cie de l’Elan Theâtre, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

La marche de l’Empereur, visite théâtrale au cimetière Saint-Roch par la Cie de l’Elan Theâtre Dimanche 20 septembre, 15h00 Cimetière Saint-Roch de Grenoble Isère

Réservation fortement conseillée – Participation financière au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

C’est la rentrée universitaire. Un prof d’histoire propose au cimetière un cours sur Napoléon et le retour de l’île d’Elbe. C’est sans compter sur les locataires du lieu, contemporains de l’empereur… Rapidement, ils s’invitent comme guides pour faire revivre l’aventure historique. Chacun y va de ses convictions et de ses souvenirs. Mais, en 200 ans de post mortem, les mémoires peuvent flancher, on peut occulter certains actes et s’en approprier d’autres. Face au jugement du temps, qui n’a jamais voulu réécrire son histoire?

Textes et mise en scène Antoine Quirion

Comédien.ne.s : Florian Delgado, Honorine Lefetz, Antoine Quirion, Gabriel Tamalet:

R.V. à l’entrée principale du cimetière, rue du Souvenir

Cimetière Saint-Roch de Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/saint-roch-vous-avez-dit-cimetiere/evenements/en-attendant-stendhal-3 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.saintrochgrenoble.fr »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » Bus n° 17 et n° 18 – Arrêt Saint-Roch (Entrée rue du Souvenir)

Tram lignes B et D – Arrêt Ile Verte (Entrée rue Aimon de Chissé)

C’est la rentrée universitaire. Un prof d’histoire propose au cimetière un cours sur Napoléon et le retour de l’île d’Elbe. C’est sans compter sur les locataires du lieu, contemporains de l’empereur……

©Ania Dorel