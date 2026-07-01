La Mare à Bout’chou : À table !, Médiathèque La Grande Nouvelle 6, La Ferté-Macé

Informations pratiques

La Mare à Bout’chou : À table ! Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque La Grande Nouvelle 6 Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Une animation conviviale pour accompagner les tout-petits à la découverte du monde.

De 0 à 4 ans

Médiathèque La Grande Nouvelle 6 8 rue Saint-Denis 61600 La Ferté-Macé La Ferté-Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie 02 33 14 14 79 https://lesmediatheques.flers-agglo.fr/ https://www.facebook.com/mediatheque.lafertemace?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/la_grande_nouvelle/ Inaugurée en 2015, la médiathèque La Grande Nouvelle est devenue en dix ans un lieu de la vie culturelle à La Ferté-Macé. Installée au cœur du Pôle culturel Le Grand Turc, elle côtoie le Cinéma Gérard Philipe et la salle d’exposition Jacques Rousseau, formant un véritable carrefour culturel accessible à tous.

La médiathèque dispose de locaux modernes, d’une offre de jeux vidéo, de collections régulièrement renouvelées et d’une équipe polyvalente à l’écoute de tous les publics. Plus qu’un lieu de lecture, c’est un espace de vie, de découverte et de partage, avec des animations variées tout au long de l’année.

Biblis en folie 2026

@médiathèquelagrandenouvelle