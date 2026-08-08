Informations pratiques

Maintenon

La Marquise en Rose 2026 Octobre Rose

7 Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Après le formidable succès des deux dernières années, la Marquise en Rose revient plus motivée que jamais pour une 3e édition ! Un parcours de 5 km, une même envie de se mobiliser.

Que vous soyez marcheur, coureur ou simple soutien, participez à cet élan de solidarité au profit de la Ligue contre le cancer 28. Animations et stands solidaires Zumba (Rythm, Dance & Fun), gourmandises (boissons & gâteaux proposés par l’ESMP Basket ) et vente de ballons de basket roses. Découvrez l’étiopathie et profitez de conseils personnalisés auprès de Léana DURO. Stand de rafraichissement tenu par l’Immobilière de Maintenon, devant leur agence. Inscriptions en ligne jusqu’au vendredi 2 octobre. .

7 Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45 evenementiel@maintenon.fr

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English :

Following the tremendous success of the past two years, La Marquise en Rose is back, more motivated than ever, for its third edition! A 5-kilometer race, driven by the same desire to make a difference.

L’événement La Marquise en Rose 2026 Octobre Rose Maintenon a été mis à jour le 2026-08-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES